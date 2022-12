Deutschland: Bauer erschlägt geschützten Habicht

Deutschland : Tierquälerei vor laufender Kamera – Bauer schlägt gefangenen Habicht tot

Video:Youtube/CABS - Committee Against Bird Slaughter

Die Greifvögel stehen in Deutschland unter Schutz.

Tierschützer des Komitees gegen Vogelmord gingen am vergangenen Mittwoch in Niedersachsen einem Hinweis auf Tierquälerei nach. Und fanden eine illegale Falle für Habichte. Die Greifvögel sind in Deutschland stark geschützt, da ihre Bestände immer mehr abnehmen.