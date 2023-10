Hund Cheeto steckt mit Kopf in Behälter fest

Facebook/The Last Stop Animal Rescue and Sanctuary

Das hungrige Tier wird wohl auf der Suche nach Nahrung seinen Kopf in den Behälter gesteckt haben, in dem wohl ein paar restliche Käsebällchen waren, vermutet Tom Walsh.

Wie lange genau der Hund in dieser misslichen Lage war, ist nicht bekannt.

Tom und Sue Walsh aus Carleton im US-Staat Michigan fanden einen Streuner, dessen Kopf in einem Behälter feststeckte.

Weil er mit dem Kopf auch wohl lange in dem Behälter steckte, erlitt der Hund eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Ein Tierretter-Paar entdeckte einen Hund, der mit seinem Kopf in einem Plastik-Behälter feststeckte.

Sie nennen ihn jetzt Cheeto. Wie der Hund wirklich heisst, wem er gehört und vor allem, wie er in seine missliche Situation geriet, ist nicht klar. Bekannt ist nur, dass Cheeto mindestens drei Tage lang mit seinem Kopf in einem Behälter feststeckte, bevor eine Tierrettungsorganisation in der Ortschaft Carleton im US-Staat Michigan dem Hund half.