Gossau SG – Tierschützer bekleben Garagentor und Briefkasten – Anwohner genervt

Der Gossauer A.M. ärgert sich: Seit mehreren Monaten flattern bei ihm regelmässig Flyer und Kleber, die plakativ auf Tierschutz aufmerksam machen, in den Briefkasten – Absender unbekannt. «Das störte mich vorerst nicht, doch der oder die Urheberin wird immer dreister». So seien zuletzt eines der Bilder an seinem Briefkasten und eines an seinem Garagentor angeklebt worden. «Ich habe überhaupt nichts gegen Vegetarier oder Veganer und ich bin auch gegen grausame Massentierhaltung», so A.M. «Aber ich finde es einfach nicht ok, so penetrant zu sein und auch noch das Privateigentum zu bekleben.» Aufgrund der amateurhaften Erscheinung glaubt A.M., dass eine Einzelperson oder eine kleinere Gruppe dahinterstecken könnte.