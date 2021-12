Stier an Nasenring gezogen - Tierschützer blitzen mit Anzeigen gegen Nationalrat Andreas Aebi ab

Weil ein Stier an einer Vieh-Auktion am Nasenring gezogen wurde, zeigten Tierschützer Nationalrat und Auktionator Andreas Aebi an. Die Staatsanwaltschaft verzichtet nun auf ein Strafverfahren.

Andreas Aebi muss von juristischer Seite nichts befürchten. Die Staatsanwaltschaft Basel Landschaft wird kein Verfahren gegen ihn einleiten, wie sie auf Anfrage mitteilt.

Darum gehts In Langenbruck BL wurde ein Rind an einem Nasenring durch die Arena gezogen.

Die Tierschutzorganisation Basel Animal Save hat nun wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz Anzeige eingereicht.

Die Staatsanwaltschaft erkennt darin aber kein Tierqual-Delikt und verzichtet auf ein Strafverfahren.

Bei einer Viehauktion in Langenbruck im Kanton Baselland im vergangen August wurde ein Stier an einem Nasenring quer durch die Arena gezogen. Die Bilder wurden damals in einem News-Beitrag des Regionalsenders Telebasel eingefangen. Daraufhin hat die Tierschutzorganisation Basel Animal Save wegen Tierquälerei gegen den unbekannten Ganthelfer sowie gegen den damaligen Nationalratspräsidenten Andreas Aebi, der die Auktion leitete, bei der Baselbieter Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz eingereicht. Wie nun die «Berner Zeitung» berichtet, verzichtet die Baselbieter Staatsanwaltschaft auf ein Strafverfahren.

Für die Behörde sei «offensichtlich kein Straftatbestand erfüllt worden». Denn gemäss Tierschutzverordnung sind Nasenringe bei Stieren nicht nur erlaubt, sondern vorgeschrieben: «Stiere, die mehr als 18 Monate alt sind, müssen einen Nasenring tragen», heisst es dort. Mit etwa 14 Monaten könnten Stiere angriffig werden, erklärt Swissherdbook-Präsident Markus Gerber gegenüber der Zeitung. Deshalb werde den rund einjährigen Tieren ein Nasenring eingesetzt. Dieser «invasive Eingriff» muss von einem Tierarzt vorgenommen werden. Gerber vergleicht das Vorgehen mit dem Piercen.

«Am Anfang muss der Halter sehr sanft damit umgehen»

Er erklärt gegenüber der «Berner Zeitung»: «Am Anfang muss der Halter sehr sanft damit umgehen», danach vernarbe die Haut um das Loch und das Tier spüre nur noch etwas vom Ring, wenn daran gezogen werde. Den Stier am Nasenring anzubinden, sei verboten. Aber er betont, dass der Nasenring zur Sicherheit eingesetzt werde. Denn: «Ein Stier ist immer unberechenbar», weiss der Rinderzüchter. Es könne passieren dass der Stier den Landwirt als Konkurrenten betrachtet und ihn angreift. Aus diesem Grund stehe in einem Merkblatt der Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte, dass Stiere über 18 Monate für einen Ortswechsel am Nasenring von einer Person zu Fuss geführt werden dürfen.»