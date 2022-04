Ipsach BE: Tierschützer bringen gestohlene Schafe auf Findel-Hof – und stehlen sie erneut

Diese vier Schafe werden derzeit in Ipsach vermisst.

Anfang April brachten M.* und K.* vier Schafe in den Findeltierpark in Ipsach.

Woher die Schafe stammten, wollten M. und K. nicht sagen. Nur so viel: Sie hätten geschlachtet werden sollen, seien nun aber an einen Landwirt im Kanton Zürich weiterverkauft worden. Binggeli willigte ein, die Schafe zwischenzeitlich aufzunehmen. Weil weder Papiere noch Ohrmarken vorhanden waren, wurde er aber misstrauisch. Immer wieder habe er darauf gepocht, dass ihm die beiden, sie bezeichnen sich selbst als Tierschützer, die korrekten Papiere für die Schafe geben.

Schafe waren wohl gestohlen

Als M. und K. diese trotz mehrfacher Nachfrage nicht aushändigten, kündigte Binggeli an, den Kanton einzuschalten. Er liess eine Tierärztin holen, denn das jüngste der Schafe – es heisst Charlie – war offensichtlich krank. Die Veterinärin kontaktierte daraufhin das zuständige Amt beim Kanton Bern . Als Binggeli M. und K. darüber informierte, sei M. ausgerastet und habe im Laufe der Auseinandersetzung zugegeben, dass sie die Schafe von einem Hof im Raum Moutier BE gestohlen hatten.

«Ich sagte ihnen: ‹Das geht doch nicht, ihr könnt nicht einfach Schafe klauen und sie mir dann vorbeibringen›», erzählt Binggeli. Antwort: Man werde sich darum kümmern und das schon wiedergutmachen. Doch am darauffolgenden Samstag waren die vier Schafe weg – M. und K. hatten sie offensichtlich ein zweites Mal gestohlen.

Charlie braucht Medikamente

Dazu kommt, dass das jüngste Schaf unbedingt Medikamente bräuchte, die Binggeli mittlerweile von einer Tierärztin bekommen hat. «Wir haben seitdem schlaflose Nächte und sind sehr traurig», sagt Binggeli. «Die Schafe sind uns ans Herz gewachsen, die Sache tut uns weh. Wir haben uns sehr für sie eingesetzt. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde.»

«So etwas ist mir noch nie passiert», so Binggeli, der nach eigenen Angaben seit 1994 Tiere aufnimmt, die ansonsten geschlachtet würden oder die kein Zuhause mehr haben. «Dass man mein Vertrauen so missbraucht, habe ich noch nie erlebt», sagt Binggeli. Er hat nach dem mutmasslichen Diebstahl reagiert und die Polizei eingeschaltet.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Auf Anfrage von 20 Minuten schreibt die Kantonspolizei Bern: «Wir können bestätigen, dass der Kantonspolizei Bern am 23. April 2022 gemeldet wurde, dass vier Schafe ab besagtem Gnadenhof vermisst werden. Dazu ist jedoch keine Anzeige eingegangen.» Auch habe man keine Meldung erhalten, dass in den letzten zwei Monaten Schafe in der Region Moutier gestohlen worden wären.