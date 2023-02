Basel: Rehe am Friedhof am Hörnli gehen in den Jura

1 / 6 20 Rehe des Friedhofs am Hörnli werden in den Kanton Jura umgesiedelt. Dies gab der Kanton gemeinsam mit der Fondation Franz Weber und der Leitern Friedhöfe Basel an einer Medienorientierung am Dienstagnachmittag vor Ort bekannt. Steve Last Der Runde Tisch präsentierte vor Ort die beschlossenen Massnahmen. Von links nach rechts: Regierungsrätin Esther Keller, Vorsteherin Bau- und Verkehrsdepartement; Vera Weber, Präsidentin Fondation Franz Weber; Dr. Monica Biondo, Biologin Fondation Franz Weber; Anja Bandi, Leiterin Friedhöfe Basel. 20min/Vanessa Travasci Die Tiere vermehrten sich in den letzten Jahren stark und beschädigten Grabschmuck. Es wurde nach einer Lösung gesucht, nachdem die angeordnete Abschiessung durch den Kanton im Jahr 2020 durch eine Petition verhindert wurde. Steve Last

Die Rehe auf dem Basler Friedhof Hörnli werden definitiv nicht abgeschossen. «Bei 80’000 gesammelten Unterschriften war klar, dass eine andere Lösung gefunden werden muss», so die Basler Regierungsrätin Esther Keller (GLP) an einer Medienorientierung am Dienstagnachmittag vor Ort. Nachdem vor zweieinhalb Jahren Pläne zum Abschuss der Tiere des Kantons bekannt gegeben wurden, mobilisierte sich grosser Widerstand. Eine Petition verhinderte die Umsetzung und es folgte die intensive Suche nach einer Alternative. Derweil die Rehe weiter Grabschmuck frassen.

«Zwanzig Rehe werden in den Jura umgesiedelt werden. Dafür findet am Mittwoch eine erste Einfangaktion statt», so die Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements. Dafür würden die Tiere von Experten in eine Ecke des Friedhofs getrieben und mit Netzen eingefangen. Die restlichen Rehe, insgesamt seien es derzeit sechzig, würden nach und nach umplatziert. «Sobald sich weitere Kantone dafür bereit erklären», ergänzt sie.

Die Problematik um die Rehe am Hörnli sorgte immer wieder für hitzige Diskussionen. Der geschützte Raum des Friedhofs führte zur starken Vermehrung, Inzucht und Stress. «Zudem fressen die Rehe den Grabschmuck, was für viele Hinterbliebene belastend ist», so die Leiterin Friedhöfe Basel Anja Bandi. Auch sie war gemeinsam mit der Fondation Franz Weber (FFW), die sich für eine Verschiebung der Tiere stark gemacht hatte, vor Ort. Im Rahmen eines Runden Tischs wurden vor dem Entscheid etliche Massnahmen zur Problemlösung überprüft, ohne Erfolg. Doch auch die Umsiedlung stellt eine gewisse Herausforderung dar.

«Plan nicht ohne Risiko»

«Es kann sein, dass ein Tier vor Stress bei der Aktion einen Herzstillstand erleidet», erklärt Monica Biondo von der Fondation Franz Weber. Weiter leiden bestimmte Tiere durch das hohe Alter an Krankheiten. «Die eingefangenen Tiere bekommen einen Chip ans Ohr und werden auch von einem Veterinär untersucht. Sollte ein Reh zu schwach sein, wird es von seinem Leiden erlöst», so Biondo. Doch so habe jedes Tier zumindest die Chance auf Leben.

Das Ziel sei eine nachhaltige Lösung für Friedhof und Tier. Sobald die Rehe erfolgreich umgesiedelt wurden, soll ein Zaun verhindern, dass sie erneut auf den Friedhof gelangen. Wo die Tiere im Jura genau platziert werden, entscheide der anwesende Wildhüter morgen. Die Ironie der Geschichte: In freier Wildbahn könnten die ausgesiedelten Rehe von einem Jäger geschossen werden.

Während des Einfangens der Tiere wird der Friedhof geschlossen sein. Sollten am Mittwochmorgen nicht alle Tiere eingefangen werden können, folgt ein weiterer Versuch kommende Woche.