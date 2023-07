Tägliche Abgaben: Tierschützer schlagen wegen ausgesetzter Katzenfamilien Alarm

Der Verein Network for Animal Protection (Netap) ist alarmiert: Momentan werden so viele Katzenmütter mit Babys ausgesetzt wie noch nie. «Wir haben über 100 Tierheime und Tierschutzorganisationen angefragt, ob sie noch Platz für wilde Katzenmütter mit Nachwuchs hätten, doch leider gab es nur Absagen», schreibt Netap-Präsidentin Esther Geisser in einer Mitteilung. Während in den Jahren zuvor im Notfall immer noch irgendwo ein Platz für die Tiere gefunden werden konnte, sehe es in diesem Jahr ganz anders aus.