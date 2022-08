Pratteln BL:  Tierschützer wehren sich gegen «Maulkorb» am Eidgenössischen

In seiner Verfügung macht der Gemeinderat Sicherheitsbedenken geltend.

Gegen die Vergabe der Lebenpreise will der Basler Tierschützer Olivier Bieli mit seiner Organisation Basel Animal Save demonstrieren. Der Pratteler Gemeinderat erteilte der geplanten Standkundgebung vor dem Festgelände am 28. August aber eine Abfuhr.

Einen «Maulkorb» hätten sie von der Gemeinde Pratteln bekommen, klagen Aktivisten und Aktivistinnen der Tierschutzorganisation «Basel Animal Save». Was ist geschehen? Die Organisation hatte bei der Gemeinde Pratteln ein Gesuch für eine Standaktion vor dem Festgelände des Eidgenössischen Schwinger- und Älplerfests gestellt. Am 28. August wollte man eine stille Mahnwache gegen die Vergabe der Lebendpreise abhalten und keineswegs den Festbetrieb stören. Bis zu 30 Aktivistinnen und Aktivisten hätten am stillen Protest teilgenommen.