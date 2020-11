Anders als der Name suggeriert, besteht das Produkt zu 50 Prozent aus Kuhmilch. Das Produkt wird in den Lebensmittelläden inmitten von rein pflanzlichen Getränken verkauft.

Emmi entschuldigt sich

Zur Kontroverse sagt Emmi-Sprecherin Sybille Umiker: «‹Good Day Oat Milk› ist ein Produkt, das sich nicht an Veganer richtet, sondern an Konsumenten, welche die Vorzüge von Milch und Haferdrink kombinieren möchten.» Auf der im Handel erhältlichen Packung stehe der Hinweis, dass das Getränk zu 50 Prozent aus Kuhmilch besteht. Bei gratis abgegebenen Produktmustern habe man auf den Vermerk verzichtet. «Dies war ein Fehler, für den wir uns entschuldigen möchten», so Umiker. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei der Produktname mittlerweile zu «Milk & Oat» geändert worden. Die neuen Produkte sollen um das Jahresende in den Handel kommen.