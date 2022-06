Tafers FR : Tierschützerin deckt Missstand in Schweinestall auf und muss selbst vor Gericht

Eine Tierschützerin wollte auf die Missstände in einem Schweinestall im Sensebezirk aufmerksam machen. Nun wurde die 51-jährige Aktivistin vom Schweinehalter wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Die Angeklagte hatte heimlich Bild- und Videoaufnahmen des Stalls gemacht und schickte sie dem Veterinäramt.

Darum gehts

Am Donnerstagmorgen fand am Polizeigericht in Tafers ein Gerichtsprozess statt, bei dem eine Frau des Hausfriedensbruchs angeklagt wurde. Die Angeklagte, eine 51-jährige Tierschutz-Aktivistin, hatte im Herbst 2019 Bild- und Videoaufnahmen von einem Schweinestall im Sensebezirk gemacht. Mit den Aufnahmen wollte sie den Inhaber des Stalls beim Veterinäramt anzeigen.

Wie die «Freiburger Nachrichten» berichten, habe die Frau heimlich durch Büsche und Bäume hindurch die Aufnahmen gemacht. Mit einem Teleobjektiv ausgerüstet habe sie so teilweise auch ins Innere des Stalls blicken können, so die Angeklagte vor Gericht. Was sie gesehen habe, habe sie dazu veranlasst, das kantonale Veterinäramt einzuschalten.

Schweinehalter gebüsst

Das Veterinäramt schritt in der Folge ein und untersuchte den Schweinestall. Dabei stellte das Amt einen Mangel an einer Wasserleitung fest und büsste den Schweinehalter. Dieser reichte im Gegenzug eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch ein. Laut «Freiburger Nachrichten» glaubte der Inhaber des Stalls nicht, dass die Tierschützerin die Aufnahmen gemacht habe, ohne das Gelände des Stalls zu betreten.

Die Staatsanwaltschaft gab dem Inhaber daraufhin recht und verurteilte die Aktivistin zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Franken und einer Busse von 400 Franken. Die 51-Jährige akzeptiert das Urteil jedoch nicht und will den Fall noch weiter ziehen. Darum muss jetzt die Polizeirichterin Debora Friedli entscheiden, ob die Tierschützerin Hausfriedensbruch begangen hat oder nicht, so die «Freiburger Nachrichten» weiter.

Urteil steht noch aus

Laut Elmar Wohlhauser, Verteidiger des Schweinehalters, sei der Fall glasklar. So sei es lediglich eine Schutzbehauptung seitens der Tierschützerin, dass sie den Stall lediglich aus der Distanz beobachtet habe, sagte Wohlhauser. Zudem habe sie in ihrer E-Mail an das Veterinäramt geschrieben, den Innenbereich des Stalls gesehen zu haben. Dies warf bei Wohlhauser die Frage auf, wie die Angeklagte wissen konnte, dass mit den Wassertrögen etwas nicht stimmen konnte.

Der Verteidiger der Angeklagten, Yero Diagne beteuerte, dass es nicht verboten sei, von aussen ins Innere eines Stalls zu filmen. Laut Diagne habe seine Mandantin genau darauf geachtet, das Gelände nicht zu betreten und sich nicht strafbar zu machen. Die Tierschutz-Aktivistin habe keinen Hausfriedensbruch begangen, sagte er weiter.

Das Urteil steht noch aus und wird im Verlauf der nächsten Woche schriftlich eröffnet. Es gilt die Unschuldsvermutung.