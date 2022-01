Tonga : Tierschützerin nach Vulkanausbruch vermisst – Ehemann findet Leiche

Von der 50-jährigen Britin Angela Glover fehlte vorübergehend jede Spur. Nun meldet ihre Familie: Sie starb beim Versuch, ihre Hunde von einer Flutwelle zu retten.

Am Dienstag will Neuseeland mit einem Militärtransportflugzeug wichtige Hilfsgüter, darunter Trinkwasser, nach Tonga bringen.

Nach dem Vulkanausbruch auf Tonga wurde die Britin Angela Glover vermisst. Die 50-jährige Betreiberin eines Tierheims in der Hauptstadt Nuku’alofa war zuletzt gesehen worden, als sie von einer Tsunami-Welle weggeschwemmt wurde. «Ich denke nicht, dass dies ein glückliches Ende haben wird», sagte ihr Bruder Nick Eleini der Zeitung «The Guardian». Der Mann der Frau soll sich gerettet haben, indem er sich an einem Baum festhielt.

Partner findet leblosen Körper

Laut Berichten, die bislang aus Tonga zu hören waren, wirkte die Gegend nach den Tsunami-Wellen und der Vulkanasche wie eine Mondlandschaft. Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern teilte mit, Boote und Geschäfte an der Küste von Tonga seien beschädigt worden. Durch die Wellen ertranken in Peru zwei Menschen. In Neuseeland und Kalifornien gab es leichte Schäden.

Erste Hilfsgüter sind unterwegs

Ausgebrochen war der Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai etwa 64 Kilometer nördlich von Nuku’alofa. Am Montag waren Militärflüge von Australien und Neuseeland nach Tonga möglich. Dabei wurden die Schäden durch den Vulkanausbruch eingeschätzt. Eine grosse Aschewolke hatte nach dem Ausbruch am Samstag Flüge zuvor verhindert. Am (morgigen) Dienstag will Neuseeland mit einem Militärtransportflugzeug wichtige Hilfsgüter, darunter Trinkwasser, nach Tonga bringen.