Schlachthof-Besetzung in Oensingen SO : Tierschutz-Aktivist kommt mit bedingter Geldstrafe davon

Einer der rund 130 Tierschutz-Aktivisten, die im November 2018 einen Schlachthof in Oensingen besetzt hatten, zog sein Urteil ans Obergericht weiter – und stiess auf gnädige Richter.

Sie ketteten sich an andere Mitstreitende oder ans Geländer und legten so den Betrieb lahm.

Mit Erfolg: Seine unbedingte Geldstrafe wurde in eine bedingte umgewandelt.

Über 130 Aktivistinnen und Aktivisten legten im November 2018 einen Schlachthof in Oensingen SO lahm.

Im November 2018 besetzten über 130 Tierrechtlerinnen und Tierrechtler den Schlachthof der Bell AG in Oensingen SO. Dem Fleischverarbeiter entstand ein Sachschaden von 72’000 Franken. Gegen 125 Aktivistinnen und Aktivisten erliess die Staatsanwaltschaft im Mai 2019 Strafbefehle wegen Nötigung, Hausfriedensbruchs sowie Hinderung einer Amtshandlung. Ein Grossteil von ihnen kam mit bedingten Geldstrafen davon. Nicht so ein Westschweizer: Er wurde zu einer unbedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 110 Franken verurteilt, da er bereits vorbestraft war.