In dieser Bahnunterführung in Uttigen im Kanton Bern fand die Polizei eine tote Katze.

Die Katze wurde in einer Bahnunterführung an einem Seil aufgehängt und konnte von der Polizei nur noch tot aufgefunden werden.

1000 Franken zahlt die Tierrechtsorganisation PETA für Hinweise, die zu einer Verurteilung der Person führen, die kürzlich in Uttigen BE eine Katze getötet hat.

Ein noch unbekannter Täter hängte am vergangenen Freitag eine Katze an einem Seil auf. Die Polizei fand sie tot in einer Bahnunterführung in Uttigen BE. «Dieser besonders grausame Angriff auf ein wehrloses Mitgeschöpf lässt jeden Tierfreund geschockt zurück», lässt sich Ilana Bollag von Peta Schweiz in einer Mitteilung zitieren.