«Durchwegs gute Haltungsbedingungen» - Tierschutz sehr zufrieden mit Tierpark Goldau und Toni’s Zoo

Im Tierpark Goldau lasse sich, wie nirgendwo sonst in der Schweiz, eine sehr grosse Vielfalt an heimischen Tierarten in tiergerecht eingerichteten Gehegen beobachten, heisst es im Zoobericht 2020 des STS.

«Durchwegs gute bis sehr gute Haltungsbedingungen»

«In Goldau lässt sich, wie nirgendwo sonst in der Schweiz, eine sehr grosse Vielfalt an heimischen Tierarten in tiergerecht eingerichteten Gehegen beobachten», schreibt der STS in seinem Bericht. Der «grosse», in Bergsturz-Landschaft gelegene Tierpark mit dem Schwerpunkt auf die Präsentation von europäischen Tierarten biete mit seinen neu errichteten Anlagen «durchwegs gute bis sehr gute Haltungsbedingungen». Dass die Tiere in der Freilaufzone mit parkeigenem Futter gefüttert und gestreichelt werden, als auch die Unterwasserstation im Blauweiher, welche die Möglichkeit bietet, das Leben unter Wasser zu beobachten, hebt der STS positiv hervor. Und das Edukationskonzept sei «modern und interaktiv». Auch, dass es kommentierte Schaufütterungen sowie die Präsenz von Auskunftspersonen beinhaltet, wird geschätzt.