Katzen und Hunde leiden vermehrt unter der Corona-Pandemie. Vor allem in Osteuropa und in typischen Ferienorten sind die Tiere auf die Hilfe der Menschen angewiesen. « In den Touristenregionen ist das Leid sehr gross. Da werden sehr häufig Hunde oder Katzen an den Stränden oder in den Städten gefüttert. Das fällt teilweise ganz aus », sagt Tierschützerin Susy Utzinger . Die Folge: die Tiere verhungern.