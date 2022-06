Felsberg GR: Tiertransporter über Rettungsgasse auf A13 evakuiert

80 Mutterkühe, Kälber und Schafe

Laut dem Landwirt, dem die Tiere gehören, befanden sich 80 Mutterkühe mit ihren Kälbern sowie 40 Schafe in den drei Grosstransportern. Sie seien zu einer Alp gefahren worden. «Wir planen unsere Routen eigentlich immer so, dass wir auf möglichst wenig Verkehr stossen. Dass am Samstag noch so viele Leute in den Süden unterwegs sind, damit hätten wir beim Gotthard, nicht aber auf der A13 gerechnet», so der Landwirt gegenüber 20 Minuten. «Wir sind überglücklich darüber, dass die Polizei so schnell reagiert hat. Den Tieren geht es gut.»