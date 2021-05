Tiffany & Co. verkauft jetzt auch Verlobungsringe für Männer

Ein schlichtes silbernes Band mit einem (möglichst grossen) Diamanten: Für seine Solitär-Verlobungsringe, verpackt in einer Box in ikonischem Türkis, ist das Haus Tiffany weltweit bekannt.

Mehr als ein Viertel des Jahresumsatzes generiert der US-Schmuckhersteller laut dem Branchenportal «Business of Fashion» mit Verlobungsringen. 184 Jahre lang gab es die Ringe nur für Frauen. Jetzt bringt das Traditionshaus zum ersten Mal auch Verlobungsringe für die männliche Kundschaft auf den Markt.

Die Kollektion ist nach dem Gründer der Marke, Charles Lewis, benannt und im Design klassisch gehalten: Die Ringe sind entweder in Titanium oder Platin erhältlich und geziert von einem Diamanten mit bis zu fünf Karat.

Tiffany & Co.

So sehen Tiffanys Verlobungsringe für Männer aus.

« Die Linie ehrt das langjährige Vermächtnis des Juweliers in Sachen Liebe und Inklusivität und ebnet den Weg für neue Traditionen » , heisst es in einer Medienmitteilung.

Inklusivität oder Berechnung?

Anders als in der Schweiz ist die gleichgeschlechtliche Ehe in über 30 Ländern anerkannt . Da ist es kaum verwunderlich, dass Tiffany e ine Linie für die queere Kundschaft anbietet . Auf Social Media freuen sich viele darüber, dass ein grosser Brand wie Tiffany auf Inklusivität setzt. Ein Twitter-User schreibt: « Schön, dass Tiffany endlich in unserer Zeit ankommt. »