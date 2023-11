Tiffany Limacher aka. To Athena erklärt ihren Namen

1 / 6 «Man muss einen Umgang mit seinem Chnorzen finden», sagt Tiffany Athena Limacher. Ben Flumm Die 29-Jährige wollte als Kind eigentlich mal Comedienne werden. Anika Zachow «Früher sah ich mich selbst immer nur als die Lustige, die Quirlige. Doch der andere Teil meiner Persönlichkeit findet in meinen Songs statt.» Ben Flumm

«Ich bruch es Näscht für mini Vögel», singt Tiffany Athena Limacher (29) aka To Athena auf ihrem neuen Album «The Movie». Damit meint sie nicht etwa den Wellensittich, den sie sich für einen Sneak Peak des Songs «Es Näscht» auf ihren Kopf hat setzen lassen, sondern die Hirngespinste, mit denen sich jeder Mensch im Alltag hin und wieder herumschlägt.

«Man muss auf seine Vögel achtgeben», sagt To Athena im Gespräch mit 20 Minuten. In ihrer Musik geht es oft um Mental Health und darum, «den Umgang mit dem Chnorzen» zu finden. Dabei stehen nicht nur To Athenas eigene Probleme und Ängste im Fokus, sondern auch jene der Menschen, die ihr nahestehen. Die Gefühle anderer sauge sie auf wie ein Schwamm. «Meine Empathie ist Fluch und Segen zugleich. Es hilft mir, zu wissen, dass ich mit meinen Sorgen nicht allein bin.» Die Vögel, die sie besingt, können Freunde sein, wenn man ihnen zuhört. Jede Grübelei sei dazu da, einen im Leben weiterzubringen.

Tiffany Limacher: «Dachte, Mundart ist nur für Gute-Nacht-Liedli»

Den Punkt, an dem das Grübeln überhandnahm, erreichte sie während ihres Musikstudiums an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Nebenbei arbeitete sie an ihren eigenen Songs, doch irgendwann musste sie sich eingestehen, dass dies ein Job und nicht nur ein Hobby ist. «Ich war komplett überarbeitet, hatte viel zu wenig Pausen.» Sie entschied sich, das Studium für ein Jahr zu unterbrechen, um sich in der Corona-Zeit voll und ganz ihrem ersten Album «Aquatic Ballet» zu widmen.

Nachdem sie anfänglich nur englische Songs geschrieben hatte, wagte sie sich mit dem Erfolgstitel «Angscht» erstmals auf neues Terrain. «Ich dachte immer, schweizerdeutsch zu singen, ist nur für Gute-Nacht-Liedli geeignet», gesteht die Luzernerin. «Als ich ‹Angscht› schrieb, gings mir nicht so gut, danach dafür umso besser.»

«To Athena» ist keine Hommage an Griechenland

In Vollbesetzung stehen neun Personen für «To Athena» auf der Bühne – darunter einst auch Tiffanys zwei jüngere Schwestern Elea Orphea (21) und Athena Aida (25), die als Background-Sängerinnen mitwirkten. Der Name, den Tiffany Athena mit ihrer Schwester teilt, hat aber nichts mit ihren vermeintlichen griechischen Wurzeln zu tun. «Meine Eltern hatten einfach einen Knall», sagt sie lachend. «Ich bin ein Viertel Italienerin. Der Rest ist Schweizer Käse.»

Auch sei das «To» in ihrem Künstlernamen nicht als Englisch für «nach» zu verstehen. Man spricht es aus, wie es geschrieben ist. «Jeder, der meine Unterschrift sah, las immer nur To. Daher war das schon im Gymmi mein Spitzname», erklärt die 29-Jährige weiter.

«Ich wollte mal Comedienne werden»

Wenn To Athena nicht gerade singt oder Lieder schreibt, bastelt sie. Zusammen mit ihrer ältesten Schwester Fiona Martina (32) entwirft sie eigenhändig ihre Bühnenoutfits. «Kunst zu machen, egal, ob musikalisch oder in welcher Art auch immer, beflügelt mich.» So zeichnet die Luzernerin auch die Motive für ihre Albumcovers selbst.

Obwohl ihre Songs melancholisch und manchmal traurig anmuten, gibt es eine andere Seite von Tiffany Limacher: Als Kind wollte sie eigentlich Comedian werden. «Früher sah ich mich selbst immer nur als die Lustige, die Quirlige. Doch der andere Teil meiner Persönlichkeit findet in meinen Songs statt.» Dass sich dieser Weg für To Athena gelohnt hat, zeigte sich bei den diesjährigen Swiss Music Awards. Sie wurde in der Kategorie «Artist Award» für ihr Schaffen ausgezeichnet.