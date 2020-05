Good News

Tiger-Babys in Thailand lassen Tierschützer hoffen

Im Nationalpark Dong Phayayen-Khao Yai im Osten Thailands haben Kamerafallen den langersehnten Beweis geliefert, dass die dort beheimateten Tiger sich fortpflanzen. Ein Erfolg im Kampf gegen Wilderei.

In Thailand konnte nachgewiesen werden, dass die selten gewordenen Tiger Nachwuchs haben.

Jahrzehnte des Wildschutzes tragen Früchte: In Thailand konnte mittels Fotofallen nachgewiesen werden, dass die selten gewordenen Tiger Nachwuchs haben.

Die Wildschützer hatten Kamerafallen im Nationalpark Dong Phayayen-Khao Yai (DPKY) aufgestellt, weil frühere Berichte darauf hinwiesen, dass im Naturschutzgebiet im Osten Thailands eine kleine, äusserst vitale Population des Panthera tigris, also des asiatischen Tigers, lebe, wie das Wildlife-Portal Mongabay berichtet. Die Wissenschafter streiten sich derzeit zwar, ob die indochinesischen Tiger eine eigenständige Unterart des asiatischen Tigers darstellen, der auch den grösseren bengalischen und sibirischen Tiger umfasst.

Dessen ungeachtet ist der Erfolg, dass die Grosskatzen Junge haben, für den ehemaligen Leiter der DPKY Wildlife Research Station, Supagit Vinitpornsawan, auf ihre Anstrengungen gegen die Wilderei zurückzuführen und von grosser Tragweite. «Das Patrouillieren gegen die Wilderer und die Durchsetzung der Wildschutz-Gesetze sind entscheidend, um den Tigern ein sicheres Gebiet bieten zu können, in dem sie sich auch fortpflanzen können», sagt er.

Tigerpopulation wächst

«Die Resultate unseres Monitorings zeigen, dass sich die Anstrengungen nun ausbezahlen könnten», so Vinitpornsawan. Diese wurden im Zuge einer zoologischen Studie in der Zeitschrift Biological Conservation publiziert und stellen quasi einen Funken der Hoffnung für das Überleben der Tiger dar. In Laos, Kambodscha, und Vietnam ist der indochinesische Tiger verschwunden, besagt eine Studie, die 2019 veröffentlicht wurde. Wildschützer gehen davon aus, dass es von diesen Grosskatzen noch 221 verteilt auf zwei Länder gibt.