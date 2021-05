Melchsee-Frutt OW - Schweizer Tiger F-5-Kampfjets dürfen nach Absturz wieder fliegen

So sah der Absturz des Kampfjets über Melchsee-Frutt aus.

Nach einem Absturz bei Melchsee-Frutt musste die Tiger-Flotte vorübergehend am Boden bleiben.

Nachdem am Mittwochmorgen ein Kampfjet des Typs Tiger F-5 bei Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden abgestürzt war, entzog die Schweizer Armee den betreffenden Kampfjets vorübergehend die Starterlaubnis. Nun dürfen sie wieder abheben, wie die Armee in einer Mitteilung schreibt.

In Absprache mit dem militärischen Untersuchungsrichter hat der Kommandant der Luftwaffe, Divisionär Bernhard Müller, beschlossen, den Flugbetrieb mit den Tiger F-5 ab heute wiederaufzunehmen. Denn zurzeit gebe es keine Hinweise, die eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs mit der ganzen Flotte verunmöglichen würden, so Divisionär Müller.

Rettung mit dem Schleudersitz

Der militärische Untersuchungsrichter setzt seine Arbeit fort. Auch an der Bergung des Flugzeugwracks wird weiterhin gearbeitet, schreibt die Armee.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen um ungefähr neun Uhr. News-Scouts beobachteten den Absturz. Der Pilot konnte sich in letzter Sekunde mit dem Schleudersitz retten. «Kampfjet-Piloten lösen den Schleudersitz erst in allerletzter Sekunde aus», führte Hansjörg Egger gegenüber 20 Minuten aus.