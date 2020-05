«Tiger King»-Star will in Biebers und Grandes Musikvideo

«STuck with u»

Gemeinsamer Song für den guten Zweck

Die Einnahmen von «Stuck With U» sollen an die Hilfsorganisation First Responders Children’s Foundation gehen. Durch die Spenden können Stipendien für Kinder finanziert werden, die besonders unter der Krise leiden und deren Eltern während der Corona-Pandemie in systemrelevanten Jobs arbeiten. «Wir hoffen, dass wir damit einen grossen Unterschied machen und sie unterstützen können», erklärt Grande auf Twitter.