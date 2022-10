Indien: Tiger tötete 9 Menschen – jetzt wurde er erschossen

Da die indischen Reservate nicht genug Platz für die wachsende Tigerpopulation bieten, dringen einige der Tiere immer weiter in von Menschen besiedelte Gebiete vor. (Symbolbild)

Neun Menschen hatte der Tiger zuvor getötet, zuletzt am Freitag ein 12-jähriges Mädchen. (Symbolbild)

Am 8. Oktober 2022 erlegten Polizisten im indischen Bundesstaat Bihar einen Tiger, dem zuvor der Spitzname «der Menschenfresser von Champaran» gegeben wurde. (Symbolbild)

In Indien sterben jährlich 40 bis 50 Menschen durch Angriffe von Tigern.

200 Personen beteiligten sich an dem siebenstündigen Einsatz.

Polizisten in Indien haben einen gefährlichen Tiger erlegt.

Ein mörderischer Tiger wurde in dem indischen Bundesstaat Bihar erlegt. Zuvor hatte er neun Menschen das Leben gekostet, wie «BBC» berichtet. In der Region hatte er sich somit bereits den Spitznamen «der Menschenfresser von Champaran» verdient. Die Polizei habe während des siebenstündigen Einsatzes am Samstag ein Zuckerrohrfeld umstellt, um den dreijährigen Tiger zu töten.