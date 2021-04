140 statt 70 km/h : Tiger Woods fuhr vor seinem Unfall doppelt so schnell wie erlaubt

Im Februar verletzte sich Tiger Woods bei einem Autounfall schwer. Nun ist klar: Der Golfstar war viel zu schnell unterwegs.

US-Golfstar Tiger Woods fuhr bei seinem schweren Autounfall Ende Februar in Kalifornien fast doppelt so schnell wie erlaubt. Woods sei mit seinem SUV zum Unfallzeitpunkt mit bis zu 87 Meilen pro Stunde – 140 Stundenkilometern – unterwegs gewesen, sagte der Sheriff des Bezirks Los Angeles, Alex Villanueva, am Mittwoch. In dem Gebiet gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Meilen pro Stunde, also rund 72 Stundenkilometern.