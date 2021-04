Zu schnell gefahren : Tiger Woods schweigt zu Unfallursache

Auf Twitter informiert der Golfstar über den Abschluss der Ermittlungen zu seinem Verkehrsunfall. Mit einer Strafe muss er nicht rechnen.

Nach dem Horrorunfall von Tiger Woods erholt sich dieser in Florida bei seiner Familie.

Tiger Woods hat einen direkten Kommentar zum Ermittlungsergebnis für seinen schweren Autounfall vermieden. Nach Angaben des zuständigen Sheriffs war der 45 Jahre alte Golf-Star vor dem Unfall fast doppelt so schnell wie erlaubt, und mit rund 134 bis 140 km/h pro Stunde unterwegs. «In den vergangenen Tagen habe ich erfahren, dass das Los Angeles County Sheriff’s Departement seine Ermittlungen zu meinem Verkehrsunfall am 23. Februar in Los Angeles beendet und abgeschlossen hat», schrieb Woods auf Twitter.