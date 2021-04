Mit seinem Reha-Partner - Tiger Woods zeigt sich erstmals nach dem Horror-Unfall auf dem Golfplatz

Er fuhr viel zu schnell, doppelt so schnell wie erlaubt – und hatte enormes Glück, überhaupt überlebt zu haben. Golf-Legende Tiger Woods verunfallte vor zwei Monaten in Los Angeles mit seinem Auto und zog sich dabei schwere Beinverletzungen zu. Nun meldet sich der 45-Jährige erstmals öffentlich – mit einem Foto. Auf Instagram postete er ein Bild von sich, lächelnd, auf Krücken, sein rechtes Bein in Gips und Schiene, auf seinem Trainings-Golfplatz stehend. Neben ihm sitzt ein Hund.