Attacke auf Pflegerin im Zoo Zürich

«Tigerin Irina hat sich bisher immer normal verhalten»

Im Zoo Zürich hat Amurtigerin Irina eine Tierpflegerin angegriffen und dabei tödlich verletzt - der zweite grausame Vorfall im Tigergehege in den letzten zwei Jahren.

In der Tigeranlage im Zoo Zürich kam sich am Samstagmittag zu einem tragischen Unglück: Eine 55-jährige Tierpflegerin wurde vom Tigerweibchen Irina angegriffen. D abei w urde die Frau s o schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen an Ort und Stelle verstarb.

Elena und Sayan sollten sie paaren

Im Juli 2019 zeigte Elena dann Anzeichen einer Rolligkeit. Sayan war aber nicht interessiert und es konnten auch keine Paarungen beobachtet werden. In den darauffolgenden Wochen gab es immer wieder kleinere Auseinandersetzungen mit Sayan. In der Nacht auf den 5. September kam es schliess li ch zum tödlichen Angriff auf das Weibchen.

Pflegerin und Tiger waren zusammen im Gehege

We shalb Weibchen Irina jetzt die Tierpflegerin attackierte, wird noch untersucht . Klar ist: Pfleger und Tiger dürfen nie im selben Raum sein. Doch am Samstag war dies nicht der Fall war. Eventuell habe es sich um ein Missverständnis gehandelt, bei dem die Pflegerin in dem Moment davon ausging, dass die Tigerin nicht dort ist. Wie Zoo-Direktor Dressen sagte, habe sich Weibchen Irina bisher absolut normal, also «tigermässig» verhalten. Sie sei bisher nie als aggressiv aufgefallen, so Dressen.