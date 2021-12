Florida (US) : Tigermännchen Eko beisst Mann in den Arm und muss sterben

Im «Naples Zoo» in Florida schlich sich ein Mann des Putz-Teams zum Tigergehege. Er steckte seinen Arm durch die Gitter und wurde gebissen. Um den Mann zu befreien, erschoss ein Polizist das Tier.

«We will miss hearing his roaring», bekunden Facebook-User ihre Trauer über den Tod des Tigermännchens.

In einem Zoo in Florida liess ein Tiger sein Leben, weil er einen Mann gebissen hatte.

In einem Zoo im US-Bundesstaat Florida hat ein Tiger einer Reinigungskraft in den Arm gebissen und ist daraufhin erschossen worden. Nach Angaben der Polizei griff der für eine externe Reinigungsfirma arbeitende Mann nach Schliessung des Zoos in der Stadt Naples am Mittwochabend offenbar in das Tiger-Gehege und «streichelte oder fütterte» die Raubkatze – beides «nicht erlaubte und gefährliche Aktivitäten». Der acht Jahre alte Malaysia-Tiger biss dem Mann, der nicht für die Reinigung des Geheges zuständig war, daraufhin in den Arm.