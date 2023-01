Südafrika : Tigerweibchen entkommt aus Farm – «seien Sie wachsam, es ist aggressiv»

In Walkerville, einer Gegend rund 25 Kilometer südlich von Johannesburg, wurden die Menschen am Sonntag aufgefordert, wachsam zu sein – seit Stunden befindet sich ein aggressives Tigerweibchen auf der Flucht. Das Tier war am späten Samstagabend von einem Privatgrundstück durch einen durchtrennten Zaun ausgebrochen. Es hat bereits einen Mann angegriffen, er wurde schwer verletzt.