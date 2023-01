Südafrika: Tigerweibchen nach Flucht eingeschläfert 

Südafrika : Tigerweibchen von Farm entlaufen – nun wurde Sheba erschossen

In Südafrika ist ein Tiger abgeschossen worden, der aus einer Zuchtfarm ausgebrochen war und vier Tage lang die Umgebung von Johannesburg unsicher gemacht hatte. Es sei unmöglich gewesen, das weibliche Tier ohne Gefahr einzufangen, teilte Polizeivertreter Gresham Mandy am Mittwoch mit. Daher sei Sheba am frühen Morgen erschossen worden. Das sei «keine leichte Entscheidung» gewesen.

Gezüchtete Tiger werden an Zoos und Privatleute verkauft

Der Fall nährt Bedenken hinsichtlich der Raubtierzucht, die in Südafrika legal ist und floriert. Ausser heimischer Löwen werden auch Tiger gezüchtet, die in Südafrika nicht in freier Natur vorkommen. Sie werden an Zoos, aber auch an Privatleute verkauft. Tierschützer haben den Verdacht, dass in Ländern wie China und Vietnam Tigerknochen exportiert werden, denen in der traditionellen chinesischen Medizin eine heilende und kräftigende bzw. potenzfördernde Wirkung zugeschrieben wird.