Tik Tokerin zeigt 50 Ideen, wie du einen Schal tragen kannst

Während es draussen mit jedem Tag kühler wird, haben wir schon längst unsere Schals umgeschlungen. Ob Seidenfoulard oder Wolldecke – H auptsach e, es wärmt. Dabei gäbe es so viele andere Varianten. Das portugiesische Model Claudya Moreira zeigt auf ihrem Tik Tok Account, was wir mit Schals und Tüchern sonst noch machen können.

Die 34-Jährige verwandelt Schals in Tops, Capes und Röcke. « In Kap Verde, wo ich geboren wurde, trugen die älteren Frauen immer einen Schal um ihren Kopf, d amit junge Menschen wussten, dass sie die Älteren mit Respekt behandeln müssen » , sagt Claudya Moreira zu « Vogue » . So habe sie schon früh angefangen, Schals in ihre Outfits zu integrieren.