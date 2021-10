Influencer Radar kuratiert von Picstars – Tiktok bringt erste offizielle NFT-Kollektion heraus

Der Look der Lieblingsinfluencerin lässt sich bei Instagram inzwischen auch per Knopfdruck bestellen. Die App testet derzeit Affiliate Marketing über die bereits 2016 eingeführten Product Tags .

Hat die Marke ihre Produkte in den Instagram Shop geladen, so können künftig Influencerinnen und Influencer diese Produkte in ihren Stories oder Feed Posts inszenieren und per Klick zum shoppen direkt auf der App einladen.