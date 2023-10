Swiss-Crew tanzt auf Flieger

Auf dem Instagram-Kanal des Users «spottersbrasil» war das entsprechende Video einige Stunden zu sehen, bevor es gelöscht wurde. Die Swiss hatte Kenntnis von der spontanen Tanzeinlage ihrer Besatzung auf den Flügeln eines Flugzeuges, lustig fand man es aber nicht. «Das, was im Video nach Spass aussieht, ist lebensgefährlich. Die Flügel der Boeing 777 liegen auf einer Höhe von rund fünf Metern. Ein Sturz aus dieser Höhe auf den harten Belag kann verheerend sein. Dieses Verhalten wird nicht geduldet», so Swiss-Sprecher Michael Pelzer im August gegenüber 20 Minuten.

Schriftliche Verwarnung

Wie Recherchen von CH-Media zeigen, bleibt die Tanzeinlage für die Crew ohne Konsequenzen. «Keine temporäre Beurlaubung, keine Busse, keine Lohnkürzung. Die Swiss belässt es bei einer schriftlichen Verwarnung», wie Sprecherin Meike Fuhlrott gegenüber CH-Media sagt. Es seien Gespräche mit der involvierten Crew geführt worden. «Wir suchen nach einem Fehler, nicht nach Schuldigen, sondern nach der Ursache – so, dass dieser Fehler nicht mehr passiert. Das hat für uns oberste Priorität», erklärt Fuhlrott weiter. Man ermutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich nach einem Fehler zu melden.

Nach dem Bekanntwerden des Videos tönte das noch ein wenig anders. In einem internen Video an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Swiss zeigt sich der oberste Kabinenchef Martin Knuchel verärgert: «Hey Leute, ich sags ganz ehrlich. Ich bin wütend und enttäuscht.» Mit solchen Aktionen schade man der Swiss und dem Berufsbild der Kabinenbesatzung, so der Kadermann. «Was ist, wenn die Passagiere uns nicht mehr trauen, wenn sie dieses Video sehen? Das muss aufhören, es darf keine Videos mehr geben. Aber um direkt ersten Gerüchten entgegenzuwirken, es wird nicht einfach jemand entlassen bei uns.»