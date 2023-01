Kate Middletons knappe Party-Looks gehen auf Tiktok viral

Prinzessin Kate kleidet sich feminin und edel, greift aber auch gerne zum einen oder anderen Secondhand-Stück. Dabei bleibt sie ihrem eleganten Stil stets treu. Wegen ihrer zeitlosen Looks wird die 40-Jährige oft als Stilvorbild gefeiert. Statt in zarten Kleidern, Wollmänteln und Hüten wird auf Tiktok aber gerade eine ganz andere Seite der Royal gezeigt.

Prinzessin Kate in Hüfthosen und Hotpants

Ein Clip, der auf Tiktok besonders oft geteilt wird, zeigt Kate in Hüfthosen und Ugg-Boots. Zum Song «Alien Superstar» von Beyoncé wechseln die Bilder von einer jungen Kate Middleton in Spaghettitop und Hotpants zu Prinzessin Kate, wie wir sie heute kennen: elegant mit Hut und Blazer. Das Video hat über 3,6 Millionen Views.

«Von cool zu klassisch», fasst ein User die Stilveränderung zusammen. Was die meisten aber zu faszinieren scheint, sind Kates Looks, bevor die 40-Jährige eine Royal wurde. «Ihr Stil vor der Hochzeit ist so cool!», schwärmt jemand über die 2000er-Outfits.

«Sie sieht aus, als hätte sie so viel Spass!»

Zahlreiche Videos machen auf Tiktok gerade die Runde, in denen eine ausgelassene Kate Middleton im Minirock direkt aus dem Club stolpert. Die Urheberin des Clips schreibt zum Video: «Ich liebe die Bilder von Kate Middleton, wie sie in den 2000ern in London feiert. Sie sieht aus, als hätte sie so viel Spass!» Der Clip wurde millionenfach angesehen.

Einige Schnappschüsse zeigen auch einen fröhlichen und scheinbar angetrunkenen Prinz William – für viele ein unüblicher Anblick. Viele sind überrascht darüber, dass auch Kate und William ein Leben vor royalem Protokoll hatten: «Ich liebe es, dass die beiden einfach zwei normale junge Leute waren, die sich wöchentlich betrunken haben, und jetzt ein ganzes Land repräsentieren sollen», schreibt ein User zu den Fotos mit dem damals noch jungen Royal-Paar.

Ein Leben vor royalen Pflichten

Für viele ist es ungewohnt, Prinzessin Kate so lebhaft und vergnügt zu sehen. Über die letzten Jahre hat sie einiges an Imagepflege betrieben und wird inzwischen für ihre stets perfekte Frisur und ihre makellosen Outfits weit über die Landesgrenzen gefeiert. Wenn es nach Tiktok geht, hatte Kate Anfang 30 die Zeit ihres Lebens. «Sie sieht hier so glücklich aus», spekulieren einige Tiktok-User.