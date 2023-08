EU: Personalisierte Empfehlungen auf TikTok kann man abschalten

Am 25. August tritt in der EU ein neues Gesetz für digitale Dienste in Kraft.

Das chinesische Online-Netzwerk TikTok lässt Nutzern in der EU künftig die Wahl, ob sie personalisierte Empfehlungen sehen möchten oder nicht. Dies geschehe «im Rahmen unserer Bemühungen, die DSA-Anforderungen zu erfüllen», teilte TikTok am Freitag mit. Das neue EU-Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act – DSA), das am 25. August in Kraft tritt, sieht für Online-Dienste, Verkaufsplattformen und Suchmaschinen strengere Regeln vor.