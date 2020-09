Zu den Hashtags, die verborgen werden, gehören beispielsweise Wörter auf Russisch oder Arabisch. So werde #GayArab, #ягей («Ich bin schwul» auf Russisch) und das Wort «Transgender» auf Arabisch versteckt. Tiktok sperrt diese Hashtags allerdings nicht vollends, sondern unterzieht sie einem sogenannten «Shadowban». Dies bedeutet, dass Posts mit diesen Hashtags zwar verfasst und gepostet werden können, in der App werden sie aber schlicht nicht angezeigt und können auch über die Suche nicht gefunden werden.

Lokale Gesetze

Tiktok gibt gegenüber dem Australian Strategic Policy Institute an, dass die Hashtags aufgrund von lokalen Gesetzen unterdrückt werden müssen. In Russland gebe es beispielsweise ein generelles Verbot für «Propaganda für nicht traditionelle sexuelle Beziehungen», wie Stern.de berichtet. Dies erklärt allerdings nicht, wieso die betroffenen Hashtags auch ausserhalb dieser Länder gesperrt werden.

Auch andere Hashtags betroffen

Die LGBTQ+-Gruppierung Stonewall hat Tiktok für die Sperrung der Hashtags scharf kritisiert. Social-Media-Plattformen seien gerade für Menschen, die in Ländern leben, in welchen sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität verfolgt werden, äusserst wichtig. «Wir verstehen natürlich, dass lokale Gesetze die Restriktionen der Plattform beeinflussen können. Es ist aber wichtig, dass Tiktok hält, was es versprochen hat, als es sich als Verbündeter der LGBTQ+-Community bezeichnet hat», so der Stonewall-Vorsitzende Robbie de Santos zur BBC.