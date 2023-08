Hot-Chip-Challenge erreicht Schweizer Schulen

Nun wird der einzelne Trend-Chip in sargförmiger Verpackung auch in Schweizer Läden verkauft – für stolze 12 Franken (siehe Bildstrecke). «Er ist bei den Jungen ein Riesen-Hit. Seit einem Monat haben wir das Produkt im Sortiment und verkaufen bereits Dutzende Boxen pro Woche», sagt eine Angestellte bei Sweets and Dreams in Spreitenbach AG. Die meisten Kunden seien zwischen 16 und 20 Jahre alt.