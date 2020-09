MarcP 02.09.2020, 10:54

In der Fragestellung steht 'at random', also zufällig, was heisst, man kann keine der vier Antwort logisch oder wissentlich ausschliessen. Damit läge die Wahrscheinlichkeit bei 25%. Da 25% zweimal vorkommt, liegt die Chance, diese richtige Anwort zu treffen bei 50%. Also müsste man als Anwort 50% wählen. Und hier liegt das Paradoxon. 50% kommt nur 1x vor und die Chnce diese Antwort zu treffen liegt wiederum nur bei 25%. Stimmt aber wiederum 25%, steigt die Chance auf 50% usw. Somit gibt es keine Lösung. Tatsächlich eine echt fiese Quizfrage!