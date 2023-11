Tiktok in Nepal ab sofort verboten

Die Regierung von Nepal hat die populäre Videoplattform Tiktok am Montag mit sofortiger Wirkung verboten. «Die Entscheidung über das Verbot wurde heute getroffen, und die zuständigen Behörden befassen sich derzeit mit den technischen Fragen», sagte die Ministerin für Kommunikation und Informationstechnologie, Rekha Sharma, am Montag.

Verbot in der Kritik

Das Verbot kommt nicht überall gut an. Gagan Thapa, Chef der Nepalesischen Kongresspartei, die Teil der Regierungskoalition ist, sagte in einem Beitrag auf X, dass die Regierung die Absicht habe, die Freiheit der Meinungsäusserung und der Individualität zu unterdrücken. «Regulierung ist notwendig, um diejenigen zu entmutigen, die soziale Medien missbrauchen, aber soziale Medien im Namen der Regulierung zu schliessen, ist völlig falsch.»

Die Entscheidung komme wenige Tage, nachdem Nepal eine Richtlinie eingeführt habe, die von den im Land tätigen sozialen Medienplattformen verlange, sich zu registrieren und ein Verbindungsbüro in Nepal zu eröffnen, Steuern zu zahlen und sich an die Gesetze des Landes zu halten, sagte Aussenminister Saud. Was das Verbot von Tiktok auslöste oder ob die Plattform sich nicht an die Forderungen hielt, war unklar. Das Unternehmen reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.