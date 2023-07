Halbierungsinitiative: Streit um SRG-Aktivitäten auf Tiktok & Co.

SVP-Matter: «Starke SRG im Netz zerstört Medienvielfalt»

Mit der Halbierungsinitiative würden statt 335 nur noch 200 Franken Serafe-Gebühren anfallen und die Abgabe für Unternehmen würde ganz wegfallen. Die Initianten gehen in ihrem Argumentationspapier davon aus, dass, basierend auf den Serafe-Einnahmen von 2020, dann noch knapp 701 Millionen Serafegebühren eingenommen würden – davon würden rund 611,5 Millionen Franken an die SRG fliessen.

Dutzende SRG-Channels auf Tiktok, Youtube & Co.

Parallel bespielen SRG-Mitarbeitende über 40 Instagram-Kanäle. Bei «We, Myself & Why» gehe es um «alle Fragen & all the feels», so der Eigenbeschrieb von SRF. Präsent ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch auf Youtube – und zwar mit Dutzenden Kanälen von einzelnen Sendungen, aber auch ganzen Sendern.