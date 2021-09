Online besser unterwegs - Tiktok möchte sich stärker für psychische Gesundheit einsetzen

Tiktok möchte auf seiner Plattform stärker auf das Wohlergehen seiner Nutzergemeinde schauen, insbesondere, was die mentale Gesundheit der Userinnen und User angeht. In einer Ankündigung des Unternehmens heisst es: «Unsere Community ist uns unglaublich wichtig und wir suchen immer wieder nach neuen Wegen, ihr Wohlergehen zu fördern.»

Hintergrund dafür ist, dass die Plattform sich immer wieder scharfe Kritik anhören musste, was ihren Einfluss auf die Gesundheit seiner Nutzerinnen und Nutzer – und insbesondere auf jüngere Personen – angeht. So zeigten verschiedenste Studien , dass Teenager sich durch exzessive Nutzung von Social Media gestresst und teilweise sogar depressiv, hoffnungslos und minderwertig fühlen.

Hilfe bei Begriffen

Wer ausserdem den Begriff «Suizid» im Suchfeld eingibt, wird neu eine Reihe an Ressourcen angezeigt bekommen, die Hilfe in Krisensituationen anbieten. Dazu können beispielsweise lokale Notfallnummern oder Anlaufstellen gehören. Diese Funktionen sollen in den kommenden Monaten auf der ganzen Welt ausgerollt werden.

Davon können auch Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz profitieren. Denn wie eine Studie der Interessengemeinschaft Elektronische Medien, IGEM, gezeigt hat , hat Tiktok bei der Altersgruppe von 15- bis 24-Jährigen hierzulande erstmals Facebook bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen überholt und den Spitzenplatz eingenommen. So nutzt mehr als ein Drittel aller Personen dieser Altersklasse die Kurzvideoplattform.

Auch Instagram hat ein Problem

Die Ankündigung von Tiktok kommt zur selben Zeit, in der bekannt wurde, dass auch Facebook seine Nutzergemeinde und deren Wohlergehen genaustens untersucht. So hat das « Wall Street Journal » bekannt gemacht, dass das Unternehmen über Jahre hinweg Studien erstellt hat, die zeigen, dass Instagram negative Einflüsse insbesondere auf weibliche Nutzerinnen im Teenageralter haben kann.

In den Studien zeigt sich, dass rund 13 Prozent der Nutzerinnen und Nutzern in Grossbritannien und sechs Prozent in den USA ihre suizidalen Gedanken auf die Nutzung von Instagram zurückführen. Ausserdem zeigen sich rund ein Drittel aller befragten Mädchen mit ihrem Körper unzufrieden und geben an, dass Instagram dieses negative Selbstbild nur noch verschlimmere.