Tiktok-Paar Lina Senn und Leonard Khalifa hat sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt

In den letzten zwei Jahren entfachte nicht nur die Liebe zwischen ihnen, sie entwickelten sich auch zu Social-Media-Stars. Doch in Zukunft gehen sie getrennte Wege – zumindest privat.

1 / 6 Ein Bild aus glücklichen Tagen: Lina Senn und Leonard Khalifa waren während zwei Jahren ein Paar. Privat Doch nun ist alles vorbei, wie die beiden gegenüber 20 Minuten verraten. Jetonshali.ch Sie hätten gemerkt, dass sie sich anders weiterentwickelt hätten. Auf privater und beruflicher Ebene. Privat

Darum gehts

Nach zwei gemeinsamen Jahren ist alles aus. Das Tiktok-Paar Lina Senn und Leonard Khalifa hat sich getrennt, wie sie gegenüber 20 Minuten offenbaren. «Bis anhin konnten wir uns immer bei Unstimmigkeiten an den Tisch setzen und Probleme klären. Aber vor etwa zwei Wochen haben wir in einem Gespräch gemerkt, dass es für uns besser wäre, wenn wir getrennt durchs Leben gehen», verrät der 24-Jährige. Dabei betont er allerdings: «Streit hatten wir nie, wir verstehen uns auch jetzt noch super!» Was sich bereits früher abgezeichnet habe, sei in diesem Moment lediglich zum Vorschein gekommen.

«Die Gründe für diesen Entscheid in Worte zu fassen, ist schwierig», meint Lina. «Für eine langfristige Beziehung müssen viele Faktoren wie Interessen, Zukunftspläne, Vorstellungen – einfach das Gesamtpaket – stimmen. Wir haben festgestellt, dass wir uns in einer speziellen Zeit kennen gelernt und nun in verschiedene Richtungen entwickelt haben.»

Musstest du schon mal eine Trennung durchmachen? Ja, es war purer Herzschmerz. Glücklicherweise konnte ich es gut verkraften. Ich habe mein Herz ein Mal und für die Ewigkeit verschenkt. Nö, forever single.

Gefunkt hat es zwischen den beiden im März 2020 – mitten im Lockdown. Die Passion für Tiktok-Videos hatte sie zusammengebracht. «Während dieser Zeit sassen wir schier aufeinander. Ich war in Kurzarbeit und Lina viel im Homeoffice», erinnert sich Leo. Diese Situation habe ihnen viel Freiraum für die Produktion von Inhalten und das gemeinsame Wachsen auf Social Media gegeben. Inzwischen sei er als Veranstaltungstechniker aber oft abends unterwegs, während die 24-Jährige zu Bürozeiten arbeite. Dies sei nur einer von vielen Faktoren, der ihre Beziehung schlussendlich belastet habe.

Der Trennungsschmerz sitzt tief

Auch wenn ihre Fans in Zukunft auf Pärli-Content verzichten müssen, ganz ausschliessen wollen sie gemeinsame Videos als Freunde dennoch nicht. «Wir werden uns definitiv weiter supporten und miteinander zu tun haben. Die Creator-Welt in der Schweiz ist zu klein, um sich aus dem Weg gehen zu können», meint Lina. Zudem seien die vielen gemeinsamen Videos wie ein Fotoalbum, auf das das Ex-Paar liebend gerne zurückschaue. Nichtsdestotrotz sei der Blick darauf für beide aktuell noch sehr schmerzhaft.

Nach der Trennung wollen beide erst mal eine Auszeit von Partnerschaften nehmen. «Ich habe mich aus einer Beziehung direkt in die nächste begeben. Jetzt ist es für mich Zeit, das Alleinsein zu lernen», gesteht Leonard. Er zieht gar in Erwägung, sich für längere Zeit dem Reisen zu widmen. Lina schliesst sich an: «Ich bin gerade nicht heiss darauf, mich einer neuen Liebe zu widmen. Im Moment will ich mich einfach treiben lassen und sehen, was kommt.»