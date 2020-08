Video-App Triller im Hoch

Tiktok springen die Stars ab

Während die chinesische App strauchelt, profitiert US-Konkurrent Triller von Insider-Investoren und Social-Media-Stars, die von Tiktok zuwandern.

Der 18-jährige US-Amerikaner Josh Richards wurde mit Tiktok berühmt. Am 28. Juli kündigte er an, die Plattform wegen Sicherheitsrisiken zu verlassen und zum US-Konkurrenten Triller zu wechseln. Seine knapp 21 Millionen Tiktok-Follower will er mitnehmen.

The Weeknd, Kendrick Lamar oder auch Marshmello-Manager Moe Shalizi investieren längst. Vor einer Woche vermeldete CEO Mike Lu via Linkedin und Instagram: «Triller ist die Nummer Eins in über 50 Ländern.» Was auffällt: Die Nachfrage kommt aus Staaten, die sich in vielerlei Hinsicht oft uneins sind. Und sie ist flächendeckend.