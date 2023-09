Tiktokerin Charli D’Amelio im Interview mit 20 Minuten

Ihr neuester Coup: Als Botschafterin von Cerave gibt sie anderen Teenagern Hilfestellung in Sachen Hautpflege. An der Global Acne Academy des Hautpflegebrands in New York gibt sie 20 Minuten Lifestyle einen Einblick in ihre Beauty-Routine, erzählt von ihren geheimen Talenten und verrät, ob sie ihr normales Leben manchmal gern zurück hätte.