«Es tut so weh» - Tiktok-Star Gabriel Salazar (19) stirbt bei einem Autounfall

Unter seinem letzten Tiktok- sowie Instagram-Post finden sich zahlreiche «Ruhe in Frieden»-Kommentare. Der Rapper D. Savage schreibt zudem: «Ruh dich aus, King. Halte da oben einen Blunt für uns bereit.» Sein enger Freund Ricky Flores widmete Gabriel zudem mehrere Insta-Beiträge. «Es tut so weh. Ich liebe dich für immer», so Ricky in einer Story.