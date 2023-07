Tiktok-Star Haley Odlozil stirbt mit 30 Jahren an Eierstockkrebs

Social-Media-Persönlichkeit Haley Odlozil ist tot. Die 30-Jährige hat den Kampf gegen den Eierstockkrebs verloren, wie ihr Mann Taylor in einem emotionalen Post mitteilt.

Darum gehts Haley Odlozil ist im Alter von 30 Jahren gestorben.

Der Social-Media-Star litt unter Eierstockkrebs und hat den Kampf gegen die Krankheit am Freitag verloren, wie ihr Mann Taylor in einem langen Post mitteilte.

Auf Tiktok folgten der Texanerin 2,5 Millionen Followerinnen und Follower, auf Instagram waren es über 150’000 Userinnen und User.

Jahrelang kämpfte Haley Odlozil gegen die Diagnose Eierstockkrebs Stadium III. Ihren 2,5 Millionen Followerinnen und Followern auf Tiktok und über 150'000 Nutzerinnen und Nutzern auf Instagram gab sie ungefilterte Einblicke in ihr Leben mit der Krankheit. Nun hat sie den Kampf gegen den Krebs mit nur 30 Jahren verloren, wie ihr Mann Taylor auf seinem Instagram-Profil mitteilt.

Zu einem Foto mit Haley und ihrem gemeinsamen Sohn Weston am Strand schreibt er: «Mit unglaublicher Traurigkeit teile ich euch allen mit, dass meine süsse Haley von uns gegangen ist. Ich kann nicht einmal ansatzweise beschreiben, wie viel Herzschmerz und Trauer ich und unsere gesamte Familie erleben.» Seine Frau habe so hart um ihr Leben gekämpft und er sei so gesegnet, dass Haley 16 Jahre lang zu seinem Leben gehörte. «Es war mir eine grosse Ehre, mich um sie zu kümmern», heisst es weiter.

Als ihr Ehemann habe er die glücklichen und traurigen Momente miterlebt. Und eines könne er sagen: «Sie hat sehr gelitten, als sie gegen diese Krankheit kämpfte. Der Gedanke, dass sie in einem Körper ohne Schmerzen und ohne Narben im Himmel vollständig geheilt ist, macht mich so unglaublich glücklich für sie, aber auch so überwältigend traurig, dass ich nicht da bin, um es zu sehen.»

«Mein Herz bricht am meisten für Weston»

Trotz des Eierstockkrebses konnte sich Haley ihren grössten Wunsch im Leben erfüllen: Mutter sein. Nach der Diagnose, die sie im Dezember 2015 – nur neun Wochen vor ihrer Hochzeit am 27. Februar 2016 – erhielt, wurden ihr zwar die Eierstöcke entfernt, doch eine Freundin der Familie stellte sich als Leihmutter zur Verfügung. Sie brachte den heute vier Jahre alten Weston zur Welt.

«Ich bin so dankbar dafür, dass Haley ihrer Bestimmung nachgehen konnte, eine Mutter zu sein. Sie war eine unglaubliche Mutter. Mein Herz bricht am meisten für Weston. Ich glaube nicht, dass er jemals verstehen wird, wie viel er Haley bedeutet hat.» Zum Abschluss seines Statements fügte er an, dass er und Weston nun auf unbestimmte Zeit eine Pause von Social Media einlegen werden.

In einem ihrer letzten Interviews mit «People» gab Haley ihrer Followerschaft einen Rat: «Nehmt euer Leben nicht als selbstverständlich hin» – und ergänzte: «Anstatt wütend zu sein, dass es regnet, kurbelt die Fenster herunter und riecht das frisch verregnete Gras. Jeder Tag hat etwas Gutes.»