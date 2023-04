Harrison Gilks: Der 18-jährige Tiktok-Star ist an Krebs gestorben

Der 18-jährige Social-Media-Star erhielt im November 2020 die Diagnose Krebs. So hatten die Ärzte einen grossen Tumor in seiner Prostata und mehrere Flecken auf seiner Lunge gefunden. Als wäre diese Hiobsbotschaft nicht genug, handelte es sich um eine sehr seltene und aggressive Krebsart. Nach mehreren Chemotherapien und Bestrahlungen galt der junge Mann Anfang 2021 noch als krebsfrei, doch am 30. Juni dann der erneute Schock: Der Krebs sei zurück und nicht behandelbar. Die Nachricht verkündete er damals auf Tiktok. «Das ist normalerweise nichts, was ich posten würde, aber ich habe heute erfahren, dass ich Krebs im Endstadium habe.»