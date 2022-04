Tiktok-Star Lena Mantler postet romantische Fotos auf privatem Insta-Account

Am Samstagabend postete Lena zwei romantische Bilder auf ihrem neuen, eigenen Instagram-Account «Lena» . Das erste Bild zeigt zwei Hände, die sich halten und am Finger jeweils das gleiche Schmuckstück tragen: einen silbernen Ring mit Mond- und Sternchenmotiven. Auf dem zweiten Foto ist Lena ebenfalls mit der unbekannten Person zu sehen, deren Gesicht die 19-Jährige mit einem roten Herz-Emoji geheim hält. Fans sind sich jedoch sicher: Bei der verdeckten Gestalt an Lenas Seite handelt es sich um ein Mädchen, einige vermuten gar, dass es sich um Lenas Freundin handelt.

Die Gerüchteküche brodelt

Lena findet Fragerei «nervig und schade»

Zu ihren Fans sagte die Influencerin: «Ihr wisst gar nichts.» Und das wird wohl auch in Zukunft so bleiben. «Ich rede nicht darüber, weil viele so ein Riesending daraus machen. Ich weiss nicht, ob es an meinen kurzen Haaren und an meinem Style liegt, aber ich finde das total schade. Deshalb gehe ich gar nicht auf diese Kommentare ein – weil sowieso jeder denkt, dass er es besser weiss.» Abschliessend stellte Lena klar: «Mit mir identifiziert man nur noch dieses eine Thema und das finde ich bedauerlich, weil ich finde, dass ich mehr als nur eine Sexualität bin.»