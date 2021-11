«Du bist niemals hetero» - Tiktok-Star Lena wird mit Fragen nach Sexualität überhäuft

Mehr und mehr ins Rampenlicht rückt dabei Lena, die ältere der beiden Zwillinge. Seit ihrer Style-Veränderung wird sie mit Komplimenten und Schmeicheleien von Zuschauerinnen überhäuft. Dabei taucht vermehrt die Frage nach ihrer sexuellen Orientierung auf. Viele Userinnen sagen, sie hätten sich in Lena verknallt, und dass der Teenie-Star «bestimmt nicht hetero» sei. Die Tiktok-Welt dreht sich also gerade gefühlt nur noch um Lena Mantler und die Frage, ob sie wohl queer sei oder nicht. Die Debatte stösst allerdings auch auf Gegenwind.

«Hört auf, sie zu drängen»

Viele Fans finden es toll, dass Lena, die sich zuvor eher zurückhaltend gezeigt hat, nun im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. «Es freut mich, dass sie mehr beachtet wird und zu sich selbst steht», schreibt etwa eine Tiktok-Userin. Sie spielt dabei auch auf Lenas neues Aussehen an: Die 19-Jährige hat ihre blonden Haare kurz abgeschnitten, wirkt selbstsicherer vor der Kamera und trägt auch mehr Schmuck, Caps und weite Klamotten. Kurz: Sie zieht an, worauf sie gerade Lust hat. Dass sie deswegen gleich als queer betitelt wird, finden längst nicht alle okay.