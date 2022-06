Tiktok-Star Lisa Mantler hat sich verlobt

1 / 12 Bald läuten die Hochzeitsglocken: Lisa Mantler (19) hat sich verlobt! Instagram/lisaandlena Auf Instagram postete die 19-Jährige am Montag ein Foto, auf dem sie sanft die Hand eines Mannes hält. Darauf zu sehen: Ihr funkelnder Verlobungsring. Instagram/lisaandlena «Ich habe Ja gesagt», schrieb der Social-Media-Star unter das Foto. Wer ihr Verlobter ist, verrät sie nicht. Instagram/lisaandlena

Normalerweise hält das berühmte Social-Media-Duo Lisa und Lena ihr Liebesleben stets privat. Umso überraschender kam das Liebesupdate von Lisa Mantler am Montagabend: Die 19-Jährige hat sich verlobt! Die News teilte sie mit ihrer Community und postete dazu ein schwarz-weisses Bild, auf dem sie sanft die Hand eines Mannes hält. An ihrem Ringfinder funkelt dabei ein silberner Verlobungsring. Unter das Foto schrieb die Influencerin: «Ich habe Ja gesagt.»

Wer der Glückliche an ihrer Seite ist, hat Lisa bis jetzt nicht verraten. Bisher war nicht einmal bekannt, dass die 19-Jährige in einer Beziehung ist. Einige überraschte Fans glaubten deshalb gar, dass es sich bloss um einen Witz handeln könnte. Doch spätestens als auch Zwillingsschwester Lena das Bild auf ihrem privaten Account veröffentlichte und dazu schreib: «Lisa hat Ja gesagt» stand fest, dass bei der 19-Jährigen tatsächlich bald die Hochzeitsglocken läuten werden.

Das romantische Ringfoto hat übrigens Lena geschossen, zumal sie auf dem Bild als Fotografin markiert ist. Die 19-Jährige hat das Foto auch schon kommentiert und tippte darunter ein Handschlag- und ein Herzemoji.

Überraschte Fans haben «viele Fragen»

In den Kommentaren unter dem Post häufen sich derzeit herzige Glückwünsche. Auch die österreichische Influencerin Lisa Marie Schiffner (20) und die ehemalige GNTM-Kandidatin Anna Maria Damm (26) haben den Beitrag mit wohlwollenden Worten kommentiert. Viel öfter tauchen unter dem Posting jedoch Kommentare wie «Ich bin verwirrt», «Was hab ich verpasst?» und «Ich habe so viele Fragen» auf. Einige Fans vermuten zudem, dass sich Lisa aus religiösen Gründen jung verlobt haben könnte. Die 19-Jährige ist christlich aufgewachsen und teilt immer wieder Bibelverse in ihrer Instagram-Story.

Das sagt Lisa über die Liebe

Vor zwei Jahren waren Lisa und Lena in der RTL-Show «Raw and Uncut» zu Gast und gaben ein ausführliches Interview über ihre Karriere. Dabei kam auch das Thema Liebe zur Sprache. «Mir ist es wichtig, dass sich Lenas Partner dann mit meinem Partner versteht», sagte Lisa damals. Weiter erklärte die 19-Jährige, dass sie und ihre Schwester sich in Sachen Dating nicht aufgrund ihrer Berühmtheit zurückziehen würden, sondern das genau wie alle anderen handhaben.

Ist auch Lena frisch verliebt?

Während Lisa noch bei ihren Eltern in Stuttgart wohnt, lebt Lena in einer eigenen WG in München – und postete kürzlich ebenfalls romantische Liebes-Schnappschüsse in ihre Instagram-Story. Das erste Bild zeigte zwei Hände, die sich sanft halten und am Finger jeweils das gleiche Schmuckstück tragen: einen silbernen Ring mit Mond- und Sternchenmotiven. Auf dem zweiten Foto war Lena an der Seite einer unbekannten Person zu sehen, deren Gesicht die 19-Jährige mit einem roten Herz-Emoji verdeckte.

Viele Fans waren sich sicher: Bei der verdeckten Gestalt an Lenas Seite könnte es sich um ein Mädchen handeln. Auf Social Media wird die 19-Jährige regelrecht mit Fragen zu ihrer Sexualität überhäuft. Die Influencerin hat sich bisher nicht zu ihrem Liebesleben geäussert.