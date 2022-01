Tiktok-Star Candice Murley Marystown stirbt unerwartet mit 36 Jahren

Die Nachricht kam nur wenige Tage, nachdem Candice ein Video geteilt hatte, in dem sie mit einer synchronisierten Stimme sagte, dass die «Stimmen in ihrem Kopf verstummt» seien.

Mit 36 Jahren ist die beliebte Tiktokerin Candice Murley Marystown am Sonntag «unerwartet» verstorben. Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem die Influencerin ein Video auf ihrem Kanal veröffentlicht hatte, in dem sie mit Lippensynchronisation sagte, die «Stimmen in meinem Kopf sind verstummt». Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Beerdigung soll mit Spenden finanziert werden

Der Tod ihrer Schwester sei ein «massiver Schock», auf so eine Situation seien sie «finanziell nicht vorbereitet», weshalb es der Familie nicht möglich sei, die Beerdigung ohne Unterstützung zu bewältigen. «Wir bitten euch, so viel wie möglich zu spenden, um Candice eine Beerdigung zu ermöglichen, die sie verdient.»

Seltsame Video kurz vor ihrem Tod

Laut ihrer Schwester habe die Tiktokerin es geliebt, zu singen und zu tanzen, demnach war sie immer «voller Energie». «Wir wissen nur, dass sie jetzt im Himmel tanzt. Wir alle wissen, wie sehr sie an den Himmel geglaubt hat, sie ist sicherlich dort. Wir hoffen, dass sie endlich glücklich und frei von all ihren Kämpfen ist und für immer in Ewigkeit ihr glückliches und sorgloses Selbst bleibt», fügt McEvoy an.